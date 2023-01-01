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Phongtro123.com

Phongtro123.com

phongtro123.com

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Перший у В’єтнамі інформаційний канал щодо розміщення – веб-сайт, який швидко й ефективно розміщує інформацію про оренду кімнат, цілих будинків, квартир і спільного житла з понад 100 000 публікаціями та 2 500 000 переглядами на місяць.

Вебсайт: phongtro123.com

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