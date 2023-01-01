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CafeF

CafeF

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Вебсайт: cafef.vn

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

CafeF – найновіший в’єтнамський канал новин про економіку, фінанси та біржі, який постійно оновлюється, точний, повний і поглиблений

Вебсайт: cafef.vn

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