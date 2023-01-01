Perl — це полювання за скарбами для людей, щоб зберегти джерела мудрості з Інтернету. Ми починаємо з згуртованої спільноти Farcaster, а потім поширимося на незвідані землі.

Вебсайт: perl.xyz

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