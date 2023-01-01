WebCatalog
Domestika

Domestika

domestika.org

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Domestika» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Domestika – спільнота для творчих людей. Навчайтеся у досвідчених професіоналів і приєднуйтесь до найбільшої онлайн-спільноти для творчих людей.

Вебсайт: domestika.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Domestika». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

JamPlay

JamPlay

jamplay.com

Depop

Depop

depop.com

TechRepublic

TechRepublic

techrepublic.com

Outsite

Outsite

outsite.co

Orthobullets

Orthobullets

orthobullets.com

Tandem

Tandem

tandem.net

Placid

Placid

placid.app

GetSetUp

GetSetUp

getsetup.io

Explara

Explara

explara.com

Laracasts

Laracasts

laracasts.com

DevianArt

DevianArt

deviantart.com

GrabCAD

GrabCAD

grabcad.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності