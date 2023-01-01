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Pearson+

Pearson+

pearson.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Pearson+ дозволяє читати, вивчати та слухати ваш Pearson eText, а завдяки автономному доступу ви ніколи не пропустите жодного моменту. Отримуйте доступ до всіх своїх електронних текстів Pearson в одному місці, включно з курсами MyLab, Mastering і Digital Collections.

Вебсайт: pearson.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pearson+». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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