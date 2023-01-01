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PCMag — це ваш повний посібник із комп’ютерів, периферійних пристроїв і оновлень. Ми тестуємо та переглядаємо технічні продукти та послуги, повідомляємо про новини та тенденції в галузі технологій, а також надаємо поради щодо покупок із порівнянням цін.

Вебсайт: pcmag.com

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