Payday спрощує виставлення рахунків, нарахування заробітної плати, управління претензіями, облік і подання державних платежів для самозайнятих осіб, малого та середнього бізнесу.

Вебсайт: payday.is

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