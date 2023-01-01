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Patient Access

Patient Access

patientaccess.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Patient Access з’єднує вас із місцевими службами охорони здоров’я, коли вони вам найбільше потрібні. Замовляйте прийом до лікаря загальної практики, замовляйте повторні рецепти та знаходьте місцеві медичні послуги для вас або вашої родини за допомогою мобільного чи домашнього комп’ютера. Увійдіть із легкістю, використовуючи свій логін NHS.

Вебсайт: patientaccess.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Patient Access». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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