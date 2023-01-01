Patient Access з’єднує вас із місцевими службами охорони здоров’я, коли вони вам найбільше потрібні. Замовляйте прийом до лікаря загальної практики, замовляйте повторні рецепти та знаходьте місцеві медичні послуги для вас або вашої родини за допомогою мобільного чи домашнього комп’ютера. Увійдіть із легкістю, використовуючи свій логін NHS.

Вебсайт: patientaccess.com

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