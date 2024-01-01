Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Paessler» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Paessler є виробником PRTG, надзвичайно потужного програмного забезпечення для моніторингу мережі ✓ PRTG моніторить всю вашу ІТ-інфраструктуру 24/7 і сповіщає вас про проблеми ще до того, як користувачі помітять це ✓ Дізнайтеся більше про наші безкоштовні інструменти моніторингу, які допомагають системним адміністраторам працювати розумніше, швидше, краще».

Вебсайт: paessler.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Paessler». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.