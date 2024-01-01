Other Perspectives IO

Ми створили продукт, щоб задовольнити нашу потребу в пошуку вірусного вмісту від наших конкурентів. Проводячи порівняльний аналіз та аналіз поведінки наших конкурентів у соціальних мережах, нам вдалося знайти рецепт, щоб стати вірусними та швидко розвиватися у Facebook та Instagram. Використовуючи наш інструмент, ми змогли збільшити присутність нашої головної сторінки в соціальних мережах з 4 мільйонів підписників до 11 мільйонів підписників менш ніж за рік, не вкладаючи грошей у рекламу. Крім того, протягом багатьох років ми допомагали журналістам і мотиваційним спікерам створювати вірусні історії для їхніх каналів у соціальних мережах.

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