Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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AI-native investment bank for buying SMBs OffDeal is building an AI-native investment bank for buying and selling small businesses.

Вебсайт: offdeal.io

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