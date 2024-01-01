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WebCatalog

OffDeal

OffDeal

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Вебсайт: offdeal.io

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AI-native investment bank for buying SMBs OffDeal is building an AI-native investment bank for buying and selling small businesses.

Вебсайт: offdeal.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «OffDeal». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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