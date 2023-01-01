Novelship — це найшвидше зростаючий ринок кросівок, одягу та предметів колекціонування лімітованої серії в Азії від найексклюзивніших світових брендів, зокрема Jordan, Yeezy, Supreme та інших!

Вебсайт: novelship.com

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