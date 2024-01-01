GraffitiStreet

GraffitiStreet

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Вебсайт: graffitistreet.com

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GraffitiStreet — це абсолютно новий магазин міського мистецтва, де продаються обмежені тиражі трафаретних відбитків та оригінальні твори мистецтва від найкращих графіті та вуличних художників світу. Слідкуйте за цим блогом, щоб дізнаватися про їхніх художників, шоу, інтерв’ю та багато іншого.

Вебсайт: graffitistreet.com

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