Neostox — це симулятор віртуальної торгівлі, де ви можете торгувати акціями, ф’ючерсами й опціонами майже в режимі реального часу за допомогою віртуальних грошей. Отримайте віртуальні гроші 10 індійських рупій під час реєстрації.

Вебсайт: neostox.com

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