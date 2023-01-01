WebCatalog
Natter

Natter

natter.top

Користуватися вебзастосунком

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Natter надає безкоштовні анонімні чати без реклами та реєстрації. Створіть власну чат-кімнату та запрошуйте друзів або спілкуйтеся з незнайомцями.

Вебсайт: natter.top

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Natter». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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