Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Native AI» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Native Ai is an always-on market intelligence platform that helps brands and organizations track, manage, optimize, and innovate. It uses the most advanced NLP and AI technologies to make discoveries amongst large datasets allowing brands to streamline products and better understand consumers.

Вебсайт: gonative.ai

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