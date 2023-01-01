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Naan Mudhalvan

Naan Mudhalvan

naanmudhalvan.tn.gov.in

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Платформа підвищення кваліфікації Naan Mudhalvan: масштабна ініціатива підвищення кваліфікації для молоді Тамілнаду, відповідна галузі.

Вебсайт: naanmudhalvan.tn.gov.in

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