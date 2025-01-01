Альтернативи - MyHR

Zoho People

Zoho People

zoho.com

Zoho People - платформа для управління персоналом, що включає управління відвідуваністю, відпустками, продуктивністю та навчанням. Доступна на мобільних пристроях.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

BambooHR

BambooHR

bamboohr.com

BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

Deel

Deel

deel.com

Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

NetSuite-це хмарна платформа ERP для управління фінансами, запасами, людськими ресурсами та відносинами з клієнтами для бізнесу різного розміру.

Personio

Personio

personio.de

Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.

BrightHR

BrightHR

brighthr.com

BrightHR - програмне забезпечення для управління персоналом, що включає управління відсутністю, планування та відстеження витрат, зручне для малих і середніх підприємств.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.

Sesame HR

Sesame HR

sesamehr.es

Sesame HR - це програма для автоматизації процесів управління людськими ресурсами, що допомагає компаніям оптимізувати роботу HR відділів.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR - це хмарна платформа для управління HR, що пропонує систему контролю відвідуваності, управління ефективністю та підбору персоналу.

Factorial

Factorial

factorialhr.com

Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.

greytHR

greytHR

greythr.com

greytHR - це хмарна платформа для управління HR, що спрощує процеси персоналу, включаючи управління заробітною платою, відпустками і відвідуванням.

Zimyo

Zimyo

zimyo.com

Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.

Mekari Talenta

Mekari Talenta

talenta.co

Mekari Talenta - це онлайн-додаток для управління HR, що спрощує відстеження відвідуваності та оплату праці працівників.

OnPay

OnPay

onpay.com

OnPay – програмне забезпечення для управління заробітною платою та HR, яке спрощує процеси для малого та середнього бізнесу.

HROne

HROne

hrone.cloud

HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.

Workstream

Workstream

workstream.us

Workstream - це платформа, яка спрощує управління персоналом, заробітною платою та наймом для годинних працівників.

factoHR

factoHR

factohr.com

FactoHR - це хмарна система керування персоналом, що автоматизує процеси HR, включаючи набір, управління відпустками та заробітною платою.

Namely

Namely

namely.com

Namely - це комплексна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та талантами, яка допомагає організаціям ефективно управляти персоналом.

Access

Access

theaccessgroup.com

Access - це програмне забезпечення для управління бізнесом, яке допомагає компаніям оптимізувати використання бізнес-програм.

ZenHR

ZenHR

zenhr.com

ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.

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