Альтернативи - MyHR

Zoho People
zoho.com
Zoho People - платформа для управління персоналом, що включає управління відвідуваністю, відпустками, продуктивністю та навчанням. Доступна на мобільних пристроях.
Keka HR
keka.com
Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.
Gusto
gusto.com
Gusto - онлайн-платформа для управління зарплатою, пільгами та HR-процесами, що допомагає бізнесам автоматизувати ці завдання.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR - це система управління персоналом, що надає рішення для набору, найму, управління даними працівників та автоматизації HR-процесів.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Deel
deel.com
Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite-це хмарна платформа ERP для управління фінансами, запасами, людськими ресурсами та відносинами з клієнтами для бізнесу різного розміру.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.
BrightHR
brighthr.com
BrightHR - програмне забезпечення для управління персоналом, що включає управління відсутністю, планування та відстеження витрат, зручне для малих і середніх підприємств.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.
Bob HR
hibob.com
Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.
Paycor
paycor.com
Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR - це програма для автоматизації процесів управління людськими ресурсами, що допомагає компаніям оптимізувати роботу HR відділів.
Sage HR
sage.hr
Sage HR - це хмарна платформа для управління HR, що пропонує систему контролю відвідуваності, управління ефективністю та підбору персоналу.
Factorial
factorialhr.com
Factorial - це програмне забезпечення для управління HR, яке об'єднує облік часу, управління кадрами та документи в єдину систему для малого і середнього бізнесу.
greytHR
greythr.com
greytHR - це хмарна платформа для управління HR, що спрощує процеси персоналу, включаючи управління заробітною платою, відпустками і відвідуванням.
Zimyo
zimyo.com
Zimyo - це платформа для управління HR, яка автоматизує процеси, такі як обробка заробітної плати, управління кадрами та залучення працівників.
Mekari Talenta
talenta.co
Mekari Talenta - це онлайн-додаток для управління HR, що спрощує відстеження відвідуваності та оплату праці працівників.
OnPay
onpay.com
OnPay – програмне забезпечення для управління заробітною платою та HR, яке спрощує процеси для малого та середнього бізнесу.
HROne
hrone.cloud
HROne - це мобільний додаток для автоматизації HR-процесів, управління працівниками та оптимізації комунікацій у компаніях.
Workstream
workstream.us
Workstream - це платформа, яка спрощує управління персоналом, заробітною платою та наймом для годинних працівників.
factoHR
factohr.com
FactoHR - це хмарна система керування персоналом, що автоматизує процеси HR, включаючи набір, управління відпустками та заробітною платою.
Namely
namely.com
Namely - це комплексна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та талантами, яка допомагає організаціям ефективно управляти персоналом.
Access
theaccessgroup.com
Access - це програмне забезпечення для управління бізнесом, яке допомагає компаніям оптимізувати використання бізнес-програм.
ZenHR
zenhr.com
ZenHR - хмарне ПЗ для управління людськими ресурсами, що автоматизує процеси HR, дотримується місцевих норм і підтримує підприємства на Близькому Сході.
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