Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MyHR» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Програмне забезпечення Smart HR. Експертна кадрова підтримка. Завдяки інтегрованому HR-консультанту та простому у використанні програмному забезпеченню HR, MyHR спрощує керування людьми для всіх.

Вебсайт: myhr.works

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