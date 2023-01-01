WebCatalog

MyHR

MyHR

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: myhr.works

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MyHR» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Програмне забезпечення Smart HR. Експертна кадрова підтримка. Завдяки інтегрованому HR-консультанту та простому у використанні програмному забезпеченню HR, MyHR спрощує керування людьми для всіх.

Вебсайт: myhr.works

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MyHR». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Timeforge

Timeforge

timeforge.com

HiBob

HiBob

hibob.com

Justworks

Justworks

justworks.com

WizeHire

WizeHire

wizehire.com

Subscribe-HR

Subscribe-HR

subscribe-hr.com.au

Booker

Booker

booker.com

Sympa

Sympa

sympa.com

CharlieHR

CharlieHR

charliehr.com

PeopleHum

PeopleHum

peoplehum.com

factoHR

factoHR

factohr.com

HigherMe

HigherMe

higherme.com

ITEMS People

ITEMS People

items-people.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності