Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Moxtra» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Отримайте приватний цифровий канал у кишені кожного клієнта — на мобільному телефоні та в Інтернеті. Підтримуйте зацікавленість клієнтів, керуйте обліковими записами та знижуйте витрати на ведення бізнесу.

Вебсайт: moxtra.com

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