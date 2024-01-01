Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MosaicVoice» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Ми покращуємо спілкування з клієнтами. Розширте можливості агентів за допомогою вказівок у реальному часі та потужної аналітики для всіх ваших голосових і відеодзвінків. Відстежуйте дотримання вимог і результати за допомогою ШІ замість людей. MosaicVoice полегшує кол-центрам автоматизацію функції забезпечення якості. Наше програмне забезпечення прослуховує розмови клієнтів у режимі реального часу та визначає та сповіщає агентів і менеджерів про будь-які порушення відповідності, щойно вони трапляються

Вебсайт: mosaicvoice.ai

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