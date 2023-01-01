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Monokle

Monokle

monokle.io

Користуватися вебзастосунком

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Kubernetes YAML manifests made easy Monokle — це набір інструментів для створення та підтримки високоякісних конфігурацій Kubernetes протягом усього життєвого циклу програми.

Вебсайт: monokle.io

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