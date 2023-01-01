WebCatalog
MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MOKA POS» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Бізнес із великим екраном працює легше Представляємо Moka Ultra & Ultra+. Найсучасніше касове обладнання для комфорту та простоти ведення бізнесу.

Вебсайт: mokapos.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MOKA POS». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

EdLink

EdLink

edlink.id

BrainAcademy

BrainAcademy

brainacademy.id

Skolla

Skolla

skolla.online

StellarLab

StellarLab

stellarlab.id

Analitica

Analitica

analitica.id

Sleekr

Sleekr

sleekr.co

Sociomile

Sociomile

ivosights.com

Niagahoster

Niagahoster

niagahoster.co.id

karier.mu

karier.mu

karier.mu

Indodax

Indodax

indodax.com

Storial.co

Storial.co

storial.co

Carousell Indonesia

Carousell Indonesia

id.carousell.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності