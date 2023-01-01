Спільна фінансова платформа. Тому що фінанси повинні бути не тільки поліцією витрат. Коли ви створили свою модель і вам потрібно керувати витратами, бюджетами та кількістю персоналу на одній простій у використанні платформі, спробуйте модульність.

Вебсайт: modularity.ai

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