Альтернативи - Microsoft Excel Online

Google Sheets

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Google Sheets – це програма для роботи з електронними таблицями, яка входить до складу безкоштовного офісного програмного пакету для роботи в Інтернеті, який пропонує Google у службі Google Drive. Сервіс також включає Google Docs і Google Slides, текстовий процесор і програму для презентацій відпові...