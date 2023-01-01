Альтернативи - Microsoft Copilot
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: оптимізація мовних моделей для діалогу. Ми навчили модель під назвою ChatGPT, яка взаємодіє за допомогою розмови. Формат діалогу дає змогу ChatGPT відповідати на додаткові запитання, визнавати свої помилки, оскаржувати неправильні положення та відхиляти невідповідні запити. ChatGPT — це ана...
Bard
bard.google.com
Ви можете використовувати Bard для просування своїх ідей. З невеликою допомогою Bard ви можете робити такі речі, як: - Обдумайте ідеї, розробіть план або знайдіть різні способи виконання завдань - Отримайте швидкий, легкий для розуміння короткий виклад більш складних тем - Створюйте перші чернетки ...
Poe
poe.com
Швидкий і корисний чат AI.
Claude
claude.ai
Claude — це помічник нового покоління зі штучним інтелектом для ваших завдань, незалежно від масштабу.
Chat AI
gtchat.ai
Ласкаво просимо до CHAT AI, чат-бота штучного інтелекту, який використовує новітню технологію обробки природної мови, щоб вести з вами інтелектуальну та захоплюючу розмову. Просто введіть своє повідомлення, і CHAT AI відповість продумано та особисто. Незалежно від того, чи хочете ви писати розгорну...
Bing Chat
bing.com
Bing — ваш другий пілот для Інтернету на основі штучного інтелекту
SimSimi
simsimi.com
SimSimi — чарівний і найрозумніший чат-бот зі штучним інтелектом. Ви можете спілкуватися з SimSimi будь-коли та будь-де, а іноді ви можете навчити його говорити те, що ви хочете.