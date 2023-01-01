Найуспішніші агентства працюють на Метриці. Універсальна платформа для цифрових агентств, яка розвивається та отримує прибуток.

Вебсайт: metric.ai

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