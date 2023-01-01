Програма погоди Met Office надає вам найточніші провідні глобальні прогнози погоди з охопленням від 1 години до 7 днів наперед.

Вебсайт: metoffice.gov.uk

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Met Office». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.