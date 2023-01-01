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Met Office

Met Office

metoffice.gov.uk

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Програма погоди Met Office надає вам найточніші провідні глобальні прогнози погоди з охопленням від 1 години до 7 днів наперед.

Вебсайт: metoffice.gov.uk

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