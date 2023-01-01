Ambient Weather об’єднує власників станцій, прогнозистів та ентузіастів із онлайн-спільнотою, яка швидко зростає, щоб отримати інформацію про погоду в гіперлокальних умовах. Ambient Weather вважає, що погода є особистою. Отже, ми змінили дизайн нашого додатка, щоб він був зручним для мобільних пристроїв, тож ви можете брати його куди завгодно. Зрозумілий, оптимізований інтерфейс полегшує перегляд поточних умов і майбутніх щоденних і тижневих прогнозів. Підключення вашої персональної метеостанції Ambient до нашої онлайн-платформи відкриває низку унікальних соціальних функцій: ВЗАЄМОДІЮЙТЕ з великою та зростаючою погодною спільнотою, переглядаючи їхні канали, коментуючи, ставлячи лайки дописів і ділячись плитками зі своєї інформаційної панелі в інших соціальних мережах. НАЛАШТУЙТЕ плитки на інформаційній панелі, щоб зосередитися на найважливіших вимірюваннях. Встановіть сповіщення про зміну умов або щоб попередити вас про майбутні події. СТВОРЮЙТЕ та публікуйте власні прогнози в онлайн-спільноті. Створюйте власні публікації, щоб висвітлювати погодні події, ділитися зображеннями погоди чи іншою зібраною вами інформацією. Не стежте за погодою. Нехай погода слідує за вами.

Вебсайт: ambientweather.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ambient Weather». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.