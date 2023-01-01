WebCatalog
Ambient Weather

Ambient Weather

ambientweather.net

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ambient Weather» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Ambient Weather об’єднує власників станцій, прогнозистів та ентузіастів із онлайн-спільнотою, яка швидко зростає, щоб отримати інформацію про погоду в гіперлокальних умовах. Ambient Weather вважає, що погода є особистою. Отже, ми змінили дизайн нашого додатка, щоб він був зручним для мобільних пристроїв, тож ви можете брати його куди завгодно. Зрозумілий, оптимізований інтерфейс полегшує перегляд поточних умов і майбутніх щоденних і тижневих прогнозів. Підключення вашої персональної метеостанції Ambient до нашої онлайн-платформи відкриває низку унікальних соціальних функцій: ВЗАЄМОДІЮЙТЕ з великою та зростаючою погодною спільнотою, переглядаючи їхні канали, коментуючи, ставлячи лайки дописів і ділячись плитками зі своєї інформаційної панелі в інших соціальних мережах. НАЛАШТУЙТЕ плитки на інформаційній панелі, щоб зосередитися на найважливіших вимірюваннях. Встановіть сповіщення про зміну умов або щоб попередити вас про майбутні події. СТВОРЮЙТЕ та публікуйте власні прогнози в онлайн-спільноті. Створюйте власні публікації, щоб висвітлювати погодні події, ділитися зображеннями погоди чи іншою зібраною вами інформацією. Не стежте за погодою. Нехай погода слідує за вами.

Вебсайт: ambientweather.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ambient Weather». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

The Weather Network

The Weather Network

theweathernetwork.com

Weather Underground

Weather Underground

wunderground.com

Yandex Weather

Yandex Weather

yandex.com

Yahoo Weather

Yahoo Weather

yahoo.com

The Weather Channel

The Weather Channel

weather.com

The News Tribune

The News Tribune

thenewstribune.com

Boostpoint

Boostpoint

boostpoint.com

Windguru

Windguru

windguru.cz

Heartbeat

Heartbeat

heartbeat.chat

meteoblue

meteoblue

meteoblue.com

AltFi

AltFi

altfi.com

Bitmoji

Bitmoji

bitmoji.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності