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MaxiBlocks

MaxiBlocks

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Вебсайт: maxiblocks.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MaxiBlocks» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

MaxiBlocks — це візуальний конструктор сторінок без коду, який може створювати адаптивні веб-сторінки, що швидко завантажуються, використовуючи інтегровану бібліотеку дизайну, 13K піктограм + 100 карток стилів

Вебсайт: maxiblocks.com

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