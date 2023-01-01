WebCatalog
Manipulist

Manipulist

manipulist.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Manipulist» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Manipulist виділяє та перетворює ваш текст так, як вам потрібно. Завантажити введений текст. вибрати інструменти, трансформувати текст і експортувати його.

Вебсайт: manipulist.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Manipulist». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Google Input Tools

Google Input Tools

google.com

Magai

Magai

magai.co

Truckstop

Truckstop

truckstop.com

Wordmark

Wordmark

wordmark.it

SpinDoc

SpinDoc

spindoc.ai

Edvisor

Edvisor

edvisor.io

Excelly-AI

Excelly-AI

excelly-ai.io

CodeToImage

CodeToImage

codetoimage.com

Formula Dog

Formula Dog

formula.dog

Alpha3D

Alpha3D

alpha3d.io

QuestionAid

QuestionAid

question-aid.com

Grow

Grow

grow.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності