MagicRoomAI
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MagicRoomAI» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: magicroom.ai
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MagicRoomAI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Xinva
xinva.ai
Vana Portrait
vana.com
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
Adobe Firefly
firefly.adobe.com
Møbel
mobel.app
osher.ai
osher.ai
Sisense
sisense.com
NightCafe Creator
creator.nightcafe.studio
Autify
autify.com
Interview Prep AI
interviewprep-ai.com
Kolatte
kollate.io
Code Language Converter
codelanguageconverter.com