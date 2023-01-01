Залишайтеся на зв’язку з родиною та друзями за допомогою magicJack. Отримуйте необмежену кількість дзвінків із багатьма чудовими функціями за низьку ціну. Включає 12 місяців служби.

Вебсайт: magicjack.com

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