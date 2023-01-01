Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MagCloud» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

MagCloud має формат для всіх ваших ділових і особистих потреб публікації. Від одноаркушових до багатосторінкових журналів і брошур, вибирайте з цілого ряду форматів, включаючи формати журналів, дайджестів, квадратів або надзвичайно великих форматів таблоїдів і плакатів.

Вебсайт: magcloud.com

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