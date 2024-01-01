ArtsJournal

ArtsJournal

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Вебсайт: artsjournal.com

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Щоденний дайджест мистецтва, культури та ідей із посиланнями на історії, зібрані з усього Інтернету, включаючи блоги та понад 200 англомовних газет, журналів і публікацій, які пишуть про мистецтво та культуру.

Вебсайт: artsjournal.com

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