Mable — це двостороння онлайн-спільнота, яка дозволяє австралійцям похилого віку та людям з обмеженими можливостями безпосередньо зв’язуватися з малими підприємствами та приватними підприємцями, які надають послуги догляду та підтримки в їхній місцевості.

Вебсайт: mable.com.au

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