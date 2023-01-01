Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LiveMe» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

LiveMe — популярна платформа для мовлення для молодих людей, які люблять ділитися. Ви можете знайти будь-який чудовий вміст, зокрема виступи талантів, інтерв’ю зі знаменитостями, онлайн-ток-шоу, прямі трансляції концертів, ігри, вікторини. Існує багато цікавих функцій, як-от трансляція, за допомогою яких ви можете спілкуватися з кимось у відеочаті кадр у кадрі. LiveMe пропонує чудовий вміст, стабільну платформу та безпечне середовище, тому є однією з найпопулярніших спільнот мовлення у світі.

Вебсайт: liveme.com

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