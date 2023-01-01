Literacy Hub

Literary Hub – це організаційний принцип на службі літературної культури, єдине, надійне, щоденне джерело всіх новин, ідей і багатства сучасного літературного життя. В Інтернеті більше чудового літературного контенту, ніж будь-коли раніше, але він розпорошений і легко втрачається. Завдяки допомозі своїх партнерів — великих і малих видавців, журналів, книжкових магазинів і некомерційних організацій — Lit Hub є місцем, куди читачі можуть повертатися щодня, щоб розумно, зацікавлено та цікаво писати про все, що стосується книг.

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