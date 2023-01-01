Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ITV Hub» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

ITV Hub – новий дім для ITV Player, ITV on demand і прямого телебачення. Це все ITV в одному місці, тож ви можете підглядати за майбутніми прем’єрами, дивитися бокс-сети, серіали, ексклюзиви ITV Hub і навіть телепередачі в прямому ефірі. Переглядайте все, що вам подобається, у будь-який час і будь-де на ITV Hub.

Вебсайт: itv.com

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