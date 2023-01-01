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LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

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Використовуйте додаток LinkedIn Recruiter, щоб бути в курсі найму персоналу, коли ви в дорозі. Швидко відповідайте кандидатам, щойно вони дадуть відповідь на ваші повідомлення. Шукайте всю мережу LinkedIn із понад 645 мільйонів учасників і зв’язуйтеся з потрібними людьми для ваших відкритих ролей — усе зі свого телефону. Продовжуйте роботу з того місця, де ви її зупинили, або виконуйте швидкі завдання, коли ви не за робочим столом, як-от перегляд профілів кандидатів або організація плану.

Вебсайт: linkedin.com

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