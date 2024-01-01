Lingo

Lingo

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Вебсайт: lingoapp.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Lingo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

The visual home for your brand Use Lingo to create a central hub for your brand. Digital brand guidelines and asset management brought together into one easy to use and affordable platform.

Вебсайт: lingoapp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lingo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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