Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Lingo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

The visual home for your brand Use Lingo to create a central hub for your brand. Digital brand guidelines and asset management brought together into one easy to use and affordable platform.

Вебсайт: lingoapp.com

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