Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LicenceOne» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Поверніть собі контроль над своїми підписками на програмне забезпечення. LicenceOne — це ваш центр для виявлення підписок на програмне забезпечення, запобігання марним витратам і керування доступом співробітників — просто

Вебсайт: licence.one

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