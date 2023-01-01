Legacy.com — це глобальна мережа онлайн-некрологів, яка надає своєчасні новини про смерть і дозволяє користувачам віддавати шану та святкувати життя.

Вебсайт: legacy.com

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