LeaseQuery — це розроблене та затверджене CPA програмне забезпечення для обліку оренди, яке забезпечує відповідність ASC 842, GASB 87 та IFRS 16.

Вебсайт: leasequery.com

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