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LeaseQuery

LeaseQuery

leasequery.com

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LeaseQuery — це розроблене та затверджене CPA програмне забезпечення для обліку оренди, яке забезпечує відповідність ASC 842, GASB 87 та IFRS 16.

Вебсайт: leasequery.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LeaseQuery». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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