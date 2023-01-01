Альтернативи - LearnUpon
TalentLMS
talentlms.com
Система LMS створена для успіху. Створіть розумнішу організацію за допомогою навчальної платформи, розробленої, щоб допомогти чудовим командам розвиватися.
Trainual
trainual.com
Найпростіший спосіб тренувати та розвивати свою команду. Один посібник для кожного процесу, політики та СОП у вашому бізнесі, щоб ви могли швидше ввійти та навчатися.
Showpad
showpad.com
Платформа підтримки продажів Showpad об’єднує провідне програмне забезпечення для навчання та інструктажу з інноваційними рішеннями для контенту, що сприяє збільшенню продажів.
WorkRamp
workramp.com
Сучасна LMS, створена для навчання та навчання внутрішніх співробітників і клієнтів. Платформа підтримки та навчання, створена для підприємств, що розвиваються.
Allego
allego.com
Лідер ринку рішень для віртуального навчання та підтримки. Перетворіть свою організацію за допомогою мобільної платформи, створеної для сучасних розподілених команд.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble — це потужна та інтуїтивно зрозуміла платформа для організацій, що дозволяє створювати та проводити якісні онлайн-навчання. Перший у своєму роді Coassemble поєднує зручну систему керування навчанням із видатними можливостями швидкого створення. За допомогою Coassemble організації можуть с...
Coach Simple
coachsimple.net
Ваш коучинг унікально виділяється серед інших. Coach Simple допомагає надавати персоналізований контент і унікальні навчальні програми для ваших торгових і бізнес-клієнтів. Одна потужна платформа тренінгу з продажів, яка зробить ваш тренінг простим.
Brainshark
brainshark.com
Brainshark — це приватна технологічна компанія, розташована в Волтемі, штат Массачусетс, яка надає платформу для продажу та набір продуктів.
Qooper
qooper.io
Програмне забезпечення Qooper Mentoring & Learning допомагає компаніям проводити масштабні програми наставництва та навчання за допомогою шаблонів дизайну програм наставництва, рішень для підбору, відстеження, навчання, керівництва, звітності з надійною інтеграцією. Обслуговуючи таких клієнтів із на...
Quantified AI
quantified.ai
Ефективність продажів за допомогою інструктажу з продажів зі штучним інтелектом, реалістичного моделювання продажів і аналізу на основі даних про те, як клієнти сприймають ваших представників.
Spekit
spekit.com
Spekit — це платформа для своєчасного навчання, створена для того, як ми навчаємося на роботі сьогодні. Він забезпечує навчання та керівництво, коли і де командам потрібно орієнтуватися в нових процесах, технологіях і методологіях, не порушуючи продуктивність. Spekit стоїть поверх будь-якої веб-прог...
SalesHood
saleshood.com
Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Тримайте ваші команди доходів у синхронізації за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні ро...
Gradual
gradual.io
Тренування ваших продавців люблять. Замініть довге, нудне, загальне навчання індивідуальним мікронавчанням. Скористайтеся перевагами нашої торгової бібліотеки або запишіть власні матеріали. Створюйте завдання, щоб повторити навчання, закріпити попередні уроки тощо.
Trivie
trivie.com
Trivie — це платформа «Навчання як послуга» для вимірювання, управління та покращення знань. Ми робимо це, поєднуючи науку про мозок, соціальне навчання та надійну аналітику, щоб допомогти працівникам запам’ятати те, що їм потрібно знати, щоб ефективніше виконувати свою роботу, а також надаючи компа...
Salestable
salestable.ai
Salestable – це спеціально розроблена платформа для підготовки до продажів для компаній середнього та малого бізнесу. Ми допомагаємо збільшити прибуток, скорочуючи час роботи торгових представників і покращуючи видимість продажів. Наше рішення дає вам змогу запропонувати адаптацію, навчання та оціню...
AuctusIQ
auctusiq.com
CoachingIQ розроблено, щоб допомогти лідерам продажів досягти успіху в трьох речах: працювати з провідними показниками. Йдеться про те, щоб визначити ці довгострокові можливості та узгодити вашу торгову організацію з компетенціями, необхідними для досягнення успіху в майбутньому. Виконуйте угоди. Не...
CLASSUM
classum.com
Завдяки хмарній платформі, де учасники курсу можуть спілкуватися за допомогою публікацій, живих сесій, чатів і унікальних взаємодій, CLASSUM пропонує безперебійне спілкування для покращення всіх навчальних середовищ, онлайн або особисто. --- CLASSUM був заснований у 2018 році Черін Лі та Йоджін Чой,...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання та залучення працівників на базі штучного інтелекту покоління, яка допомагає компаніям адаптуватися, підвищувати кваліфікацію та утримувати співробітників за допомогою інтерактивних навчальних модулів, курсів навичок на основі EQ та опитувань щодо залучен...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
Група FLOWSPARKS має багаторічний досвід у розробці цифрових навчальних модулів. З цього бачення виник повноцінний пакет FLOWSPARKS Suite. Ви можете легко розробити інтерактивне електронне навчання, поєднавши навчальні формати, розумні шаблони та розумні програми в інструменті розробки FLOWSPARKS. П...
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS — це найкраще у світі рішення для змішаного електронного навчання. Увесь LMS RedSeed був створений для того, щоб стимулювати зміну поведінки за допомогою того, що ми називаємо «петлею зворотного зв’язку», що сприяє якісній взаємодії коучингу, про яку ви можете звітувати. У поєднанні зі з...
Kickscale
kickscale.com
AI Sales Coach – аналізує кожну нараду з продажу, щоб максимізувати прибуток. Наша платформа підтримки продажів на основі AI записує, транскрибує та аналізує наради, щоб надавати індивідуальні рекомендації щодо навчання.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn — це надійне рішення для керування навчанням, яке дозволяє легко призначати навчання та відстежувати прогрес співробітників. Його інтуїтивно зрозумілий конструктор курсів спрощує створення вмісту, а бібліотека готових курсів пропонує навчання та підвищення кваліфікації, яка потрібна ваш...
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy є провідною платформою для розвитку навичок для команд із високими доходами. Ми забезпечуємо постійну практику, підкріплення та коучинг під керівництвом експертів, щоб допомогти представникам досягти максимальної продуктивності. Бізнес був запущений у жовтні 2019 року та вже має...
Wonderway
wonderway.io
Wonderway — це керована даними навчальна платформа продажів, яка, як доведено, збільшує дохід на одного представника, використовується зростаючими компаніями для підвищення ефективності продажів. Wonderway використовує машинне навчання, щоб забезпечити правильний тренінг для потрібної людини в потрі...
Gnowbe
gnowbe.com
Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальн...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переосмислює процеси продажів, маркетингу та обслуговування, щоб команди могли працювати ефективніше та швидше для отримання оптимальних результатів. Завдяки складним функціям, керованим штучним інтелектом, і автоматизації, які підтримують кожну фазу процесу купівлі, Bigtincan ...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
Платформа підтримки продажів GTM Buddy допомагає представникам налагоджувати відносини з клієнтами та збільшувати доходи за допомогою релевантного, надійного та привабливого вмісту.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — це всеосяжна платформа, яка забезпечує ваші відділи продажів актуальними знаннями про продукт, гарантує однакову передачу повідомлень під час взаємодії з клієнтами та водночас збільшує продажі. SmartWinnr повністю інтегрований із Salesforce.com. Ми використовуємо: KPI для збільшення про...
SecondNature
secondnature.ai
Інноваційне програмне забезпечення для навчання продажам зі штучним інтелектом, яке впливає на дохід. Це не ваше традиційне рішення для навчання продажів. Дайте нам 3 хвилини та спробуйте наш безкоштовний навчальний симулятор зі штучним інтелектом, який допоможе вам підвищити свій наступний рівень...
Flockjay
flockjay.com
Flockjay — це платформа для обміну знаннями для зростання та розвитку команд продажів. Наша мета — допомогти керівникам продажів отримувати й ділитися найкращими практиками провідних представників, щоб уся команда могла працювати якнайкраще.
Mindmatrix
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Mindmatrix пропонує програмне забезпечення PRM, програмне забезпечення для підтримки продажів, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу та забезпечення каналів на одній платформі.