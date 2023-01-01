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Leaf Shave

Leaf Shave

leafshave.com

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Батьківщина безпечної бритви з поворотною головкою The Leaf. Найпростіший спосіб заміни пластикових бритв на суцільнометалеву, яка повністю переробляється.

Вебсайт: leafshave.com

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