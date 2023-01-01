Layerbrain

Людський мовний інтерфейс для програмного забезпечення. Виконуйте завдання за допомогою будь-якого програмного забезпечення, даних або API, використовуючи лише природну мову

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