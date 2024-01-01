Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LawVu» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Наша комплексна підключена платформа дозволяє вашій юридичній команді керувати всіма справами, контрактами та юридичними операціями. Перестаньте стрибати між інструментами для керування своїми контрактами, справами та витратами. Юридичний робочий простір LawVu — це єдина платформа, яка вам потрібна, щоб налаштувати свою команду на успіх і рухати бізнес вперед.

Вебсайт: lawvu.com

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