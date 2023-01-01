WebCatalog
Latitude

Latitude

latitude.so

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Latitude» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Доставляйте гарні інформаційні панелі швидше. Робоча область даних Latitude допомагає аналітикам оптимізувати свій робочий процес і швидко генерувати статистичні дані.

Вебсайт: latitude.so

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Latitude». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Tixio

Tixio

tixio.io

Casual

Casual

causal.app

123RF

123RF

123rf.com

Conjura

Conjura

conjura.com

Reach

Reach

magicreach.ai

Eagle Space

Eagle Space

eagle-space.com

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Regex.ai

Regex.ai

regex.ai

WorkOS.me

WorkOS.me

app.workos.me

Columns Ai

Columns Ai

columns.ai

Canvas

Canvas

canvasapp.com

Webrecruit

Webrecruit

webrecruit.co

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності