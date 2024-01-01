Dashbot — це платформа розмовних даних на основі штучного інтелекту, розроблена для отримання корисної інформації зі взаємодії з клієнтами в масштабі. Він служить стратегічним інструментом для перетворення багатоканальних розмовних даних для покращення взаємодії з клієнтами для різноманітних випадків використання. Dashbot об’єднує відокремлені джерела даних у всій організації, отримуючи статистичні дані з темних даних та опитувань клієнтів або модифікуючи наявні дані розмов для підвищення продуктивності чат-бота. Він служить центральним центром, перетворюючи неструктуровані дані розмови в уніфікований, практичний формат для всієї організації. Платформа оснащена інструментами автоматизації без використання коду для полегшення дослідження даних і вилучення інформації, дозволяючи командам зосередитися на керованих даними діях для організаційного вдосконалення. Dashbot дозволяє візуалізувати повний багатоканальний шлях клієнта шляхом інтеграції каналів взаємодії з клієнтами, тим самим підвищуючи оптимізацію взаємодії з користувачем. Він використовується в різних галузях для роботи з клієнтами, командами розмовного штучного інтелекту та цифровими командами для вдосконалення даних. Він допомагає користувачам використовувати стратегію орієнтації на дані та прискорювати інновації, оптимізуючи моделі даних обробки природної мови за допомогою розширених можливостей машинного навчання. Платформа також дозволяє збагачувати досвід клієнтів і досвід співробітників для безмежних можливостей у розмовному ШІ.

Вебсайт: dashbot.io

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